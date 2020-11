Governo de SP descarta avanço para fase azul em 2020

O governo de São Paulo não tem planos para, ainda em 2020, avançar da fase verde para a fase azul, a quinta e última do plano de retomada das atividades no Estado. A mudança da fase 4 para a 5 foi suspensa pelo Centro de Contingência do Coronavírus e informada na noite de quinta-feira, 12. São Paulo está na fase verde desde 10 de outubro.

“A fase azul está suspensa pelo centro de contingência e descartada para 2020”, disse o secretário executivo do centro, João Gabbardo, em entrevista à CNN Brasil.

É na fase azul que serão liberadas as atividades com aglomerações, como shows, festas e velórios com mais de 10 pessoas.

A decisão foi tomada por conta do surgimento de segunda onda da covid-19 na Europa.

Antes da suspensão, o governo já havia pautado o início da discussão das regras que teriam de ser seguidas pelos setores econômicos para a entrada na fase 5. Até então, seriam três condições possíveis para avançar à fase azul: uma vacina eficaz, um remédio capaz de curar a covid-19 ou uma diminuição significativa nos números da doença.