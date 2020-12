Governo de SP notifica municípios que descumpriram restrições

Conforme esperado, a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) notificou 19 cidades que não cumpriram com as recomendações do governo paulista para restringir as atividades comerciais e permaneceram na fase amarela do Plano SP dos dias 25 a 27 de dezembro. Um decreto da gestão João Doria (PSDB) estipulou na última terça-feira, 22, que todo o Estado entrasse na fase vermelha, a mais restritiva, durante essas datas e de 1º a 3 de janeiro de 2021.

Nessa fase do Plano SP, só os serviços essenciais – saúde, alimentação (mercados), segurança, abastecimento, logística (incluindo transportes), serviços gerais (bancos, limpeza, e hotelaria), comunicação social e construção civil – têm funcionamento autorizado. Bares e restaurantes só poderão funcionar como delivery, informa o Estadão.

De acordo com Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional, uma cópia dessas notificações foi enviada ao Ministério Público para tomar “as medidas cabíveis”. “Fazemos esse procedimento há mais de oito meses no enfrentamento da pandemia”, afirma.

Os municípios notificados são: