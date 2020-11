Governo de SP prorroga a quarentena até 16 de dezembro

Após anunciar o aumento no número de internações por covid-19, o governo de São Paulo publicou um decreto, nesta terça-feira, 17, que prorroga a quarentena em todo o Estado até 16 de dezembro. A medida já havia sido anunciada ontem pelo governador João Doria (PSDB).

O decreto de hoje estabelece a possibilidade de suspensão de atividades não essenciais nos termos do decreto nº 64.879, publicado no início da pandemia, em março deste ano. “Considerando as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, instituído pela resolução nº 27, de 13 de março de 2020, da Secretaria da Saúde; considerando a necessidade de conter a disseminação da covid-19 e garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde a medida da quarentena é estendida até 16 de dezembro”, diz o documento.

Sendo assim, o Plano São Paulo não será atualizado nesta semana. Uma nova atualização só deverá ser feita em 30 de novembro.