Marcelo de Moraes

O governo de São Paulo terá, a partir desta terça, um novo escritório em Brasília para dar apoio nas demandas do Estado no âmbito federal. O governador João Doria (PSDB) fará a inauguração do escritório, que terá o comando do ex-ministro e ex-prefeito de Salvador Antônio Imbassahy.

“O escritório terá uma estrutura robusta de apoio ao governo de São Paulo e no acompanhamento dos processos legislativos na Câmara e no Senado que interessam ao Estado”, disse Doria ao BR Político. /M.M.