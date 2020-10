Governo de SP vai doar máscaras e testes para aldeia do Alto Xingu

View this post on Instagram

Muito honrado com a visita do cacique Kotok, líder dos Kamayurás, no Alto Xingu. Ele é uma das mais importantes lideranças indígenas do Brasil. O Governo de SP vai ajudar os índios do Alto Xingu no enfrentamento da pandemia, através do Projeto Xingu da UNIFESP. Vamos doar 7 mil testes de Covid-19, 30 mil máscaras descartáveis e álcool em gel para controlar a disseminação do coronavírus nas aldeias.