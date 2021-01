Governo defende ‘capitalização’ da Eletrobras após demissão de presidente

O Ministério de Minas e Energia tenta acalmar o mercado desgostoso com o pedido de demissão do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, e com a declaração do candidato à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), de que não será sua prioridade desestatizar a estatal caso seja eleito. Um dos padrinhos de campanha do parlamentar, Davi Alcolumbre (DEM-AP), nunca escondeu sua resistência à medida, assim como seus pares na Casa.

A Eletrobras é responsável por 30% da geração de energia no país e por 50% da transmissão, sendo o maior ator do país nesse segmento.

“O Governo Federal entende que a capitalização da Eletrobras é essencial e necessária para a recuperação de sua capacidade de investimento. Com a capitalização, a Eletrobras se tornará uma corporação brasileira de classe mundial, com capital pulverizado, focada em geração, comercialização e transmissão de energia elétrica, tornando-se uma das maiores empresas de geração renovável do mundo”, diz trecho da nota publicada no site da pasta nesta tarde de segunda, 25.

A saída de Ferreira Júnior da Eletrobras foi interpretada como um passo atrás no processo de privatização da estatal, dado que o executivo havia sido contratado, no governo de Michel Temer, para preparar terreno para a venda da empresa.

Por capitalização, entenda-se diminuição da participação acionária da União na estatal e aumento de acionistas privados.