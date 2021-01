Governo desautoriza negociações com a China por insumos

Já não bastasse a paralisia do governo, que não consegue trazer ao Brasil insumos para da China para produção de vacinas, nem doses já prontas vindas da Índia, o Planalto emitiu uma nota desautorizando outras autoridades a tentar resolver a situação. A Secretaria de Comunicação enviou o comunicado para a imprensa, afirmando que o governo é o “único interlocutor oficial” com o governo chinês.

“O Governo Federal vem tratando com seriedade todas as questões referentes ao fornecimento de insumos farmacêuticos para produção de vacinas (IFA)”, afirma a nota. “Ressalta-se que o Governo Federal é o único interlocutor oficial com o governo chinês.”

Nesta quarta-feira, 20, dois adversários de Jair Bolsonaro iniciaram tratativas para tentar resolver o impasse que pode atrasar a vacinação no Brasil. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), esteve com o embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming. Já o governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), acionou o escritório do Estado em Xangai para conversar em prol da vinda de insumos.

