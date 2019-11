Governo desbloqueia orçamento contingenciado

Equipe BR Político

Em decreto publicado nesta sexta-feira, 22, o governo liberou todas as despesas discricionárias (não obrigatórias) contingenciadas (bloqueadas) em meses anteriores, segundo informações da Agência Brasil. O maior beneficiado pela medida, que havia sido anunciada na última semana, foi o Ministério da Defesa. A pasta conseguiu R$ 3, 473 bilhões. O Ministério da Educação, cujo contingenciamento dos recursos provou a ira de funcionários e estudantes de universidades federais, teve liberado R$ 2,695 bilhões. No total, foram descontingenciados R$ 13,976 bilhões do Orçamento de 2019.