Governo despreza o terceiro país na semana

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro ampliou nesta quinta, 15, a lista de países desprezados na semana ao comentar a decisão da Noruega de congelar o financiamento de R$ 155 milhões para projetos ambientais no Brasil. “Noruega? Não é aquela que mata baleia lá em cima, no Polo Norte, não? Que explora petróleo também lá? Não tem nada a oferecer para nós”, disparou. A Alemanha também foi alvo de comentário parecido nos últimos dias, assim como a Argentina, de quem o Brasil “não precisa para crescer”, conforme afirmou o ministro Paulo Guedes nesta quinta, 15. Bolsonaro mandou o governo norueguês “pegar a grana” bloqueada para “ajudar” a chanceler alemã Ângela Merkel a reflorestar a Alemanha. Os dois países são responsáveis por 99% das doações do Fundo Amazônia, que financia ações de preservação ambiental.

Muitos investimentos em projetos ambientais de países desenvolvidos fazem parte de compromissos firmados por eles, por exemplo, na Convenção Internacional do Clima da ONU, a pedido de países em desenvolvimento para compensar atividades mineradoras realizadas em várias partes do mundo. Em 2018, o grupo norueguês Norsk Hydro reconheceu que sua fábrica de alumínio Hydro Alunorte, no Brasil, derramou água sem tratamento no Rio Pará.