Governo deve anunciar a privatização de 17 empresas

Equipe BR Político

Seguindo o plano do governo em relação às privatizações, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve anunciar nesta quarta-feira, 21, a privatização de 17 empresas. A promessa de anúncio foi feita ontem, durante participação do ministro na premiação “Valor 1000”, em São Paulo. “As coisas estão acontecendo devagarzinho, vai uma BR Distribuidora aqui, daqui a pouco vem uma Eletrobrás, uma Telebrás, daqui a pouco vem também os Correios, está tudo na lista. Amanhã deve ser anunciado umas 17 empresas só para completar o ano. Ano que vem tem mais”, disse. Segundo Guedes, neste mês o governo atingiu a meta de arrecadação de recursos com privatizações, de R$ 80 bilhões, estipulada para todo o ano de 2019. “Na privatização nós vamos acelerar. E nós achamos que vamos surpreender”, disse.

Na manhã desta quarta-feira, 21, o presidente Jair Bolsonaro disse que os Correios vão encabeçar esse processo. “A lista do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) para o processo de privatização começa pelos Correios, o resto não lembro de cabeça”, afirmou na saída do Palácio da Alvorada. Perguntado se considera que a privatização poderia ocorrer este ano, Bolsonaro respondeu que se trata de “um processo bastante longo”, pois passa pelo Congresso.