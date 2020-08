Governo deverá editar MP para baixar conta de luz do Norte e Nordeste

Com os índices de aprovação de Jair Bolsonaro na região Nordeste trazendo resultados bastante satisfatórios ao presidente, o Planalto prepara mais um “presente” aos nordestinos. O Estadão mostra que o Executivo planeja uma medida provisória que reduzira a conta de luz do Nordeste e do Norte do Brasil. A MP deverá ser mais ampla que a última sobre o tema, que isentou famílias de baixa renda de pagarem tarifas de energia elétrica durante a pandemia.

A ideia, de acordo com a reportagem, é direcionar recursos pagos pelas distribuidoras que abastecem programas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Eficiência Energética para abater parte da tarifa. O montante aplicado, entretanto, não deverá prejudicar o desenvolvimento de pesquisas, já que será utilizado apenas aquilo que está no caixa das empresas e que ainda não foi utilizado por falta de aprovação.