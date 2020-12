Em resposta ao STF, o governo de Jair Bolsonaro negou que houve qualquer tipo de omissão no combate ao desmatamento na Amazônia. O documento é assinado por um integrante da Advocacia-Geral da União em resposta a um pedido da ministra Cármen Lúcia, relatora de uma ação da Rede Sustentabilidade contra o governo. Para provar que não houve omissão, a carta lista ações do Ministério do Meio Ambiente, da Agricultura e a criação do Conselho da Amazônia, gerido pelo vice-presidente Hamilton Mourão.