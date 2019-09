Governo do Acre decreta estado de emergência

Equipe BR Político

O governo do Acre decretou, nesta sexta-feira, 23, estado de emergência em virtude do período de estiagem e das queimadas que atingem a região. A publicação foi divulgada no Diário Oficial do Estado. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), houve aumento de 197% do número de queimadas no Acre entre janeiro e agosto deste ano, em comparação com o mesmo período de 2018.

No decreto, o governador Gladson Cameli (PP) levou em consideração também a redução no nível de importantes rios do Estado e explicou que “a ocorrência das queimadas descontroladas e dos incêndios florestais” estão levando a “agravos à saúde da população, principalmente nos grupos etários mais vulneráveis (idosos e crianças)”. O decreto estabelece a criação de uma Sala de Situação e mobiliza todo o efetivo do Corpo de Bombeiros do Acre para atuar no combate e controle de queimadas, de acordo com o Broadcast Político.

