Governo do AM determina auditoria para identificar ‘fura-filas’ em vacinação

Após denúncias de que pessoas fora do grupo prioritário receberam a primeira dose de vacina contra a covid-19 no Amazonas, o governador do Estado, Wilson Lima (PSC) determinou que a Controladoria-Geral do Estado (CGE) e a Secretaria de Estado de Administração e Gestão (SEAD) realizem no prazo de 48h uma auditoria na lista de imunizados contra a covid-19. A ordem está publicada no Diário Oficial do Estado de segunda-feira, 25.

Ontem, pelas redes sociais, Lima já havia determinado a exoneração de um funcionário da Casa Civil que foi vacinado contra a covid-19 indevidamente e do chefe que autorizou o ato. Desde a semana passada, uma decisão judicial proíbe as pessoas que furaram a fila para receber a primeira dose do imunizante de receber a segunda dose. A decisão foi assinada pela juíza Jaiza Maria Pinto Fraxe, da 1ª Vara da Justiça Federal.

“Exijo transparência nessa vacinação e vamos punir exemplarmente qualquer servidor do estado que seja vacinado indevidamente”, escreveu Lima no Twitter.

O Amazonas iniciou a vacinação na última semana ao receber as primeiras doses de Coronavac. A prioridade no Estado é vacinar indígenas, idosos que vivem em abrigos, pessoas com deficiência residentes em instituições e trabalhadores da saúde.