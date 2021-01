Governo do Rio avalia usar todo lote da vacina Astrazeneca em 1ª dose

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) Rio de Janeiro avalia distribuir todas as doses da vacina AstraZeneca com a Universida de Oxford que serão recebidas neste sábado, 23, de uma única vez, já que a segunda dose pode ser dada em até três meses, quando o secretário de Saúde, Carlos Alberto Chaves, estima que o imunizante já esteja sendo produzido no Brasil.

O mesmo não pode ser feito com a Coronavac, informa a SES, que precisa ter a segunda dose ministrada em até 21 dias. “Para saber se vão ser dadas todas as doses ou não, precisamos saber o volume que será destinado ao estado”, esclareceu uma assessora da SES.

A Fiocruz já havia recomendando que a vacina de Oxford/AstraZeneca fosse aplicada em dose única inicialmente, e não em duas como sugere o fabricante. A intenção é que se tenha mais imunizantes para vacinar um maior número de pessoas. O Ministério da Saúde, por outro lado, considera que a imunização deve seguir o que preconiza a Oxford/AstraZeneca. As informações são de Denise Luna, do Estadão.