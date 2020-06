Governo do Rio libera abertura de restaurantes e bares e volta do futebol

Em decreto publicado no fim da noite de sexta-feira, o governador do Rio, Wilson Witzel, autorizou a flexibilização das regras para o funcionamento de bares e restaurantes no Estado. Shopping centers também voltam a funcionar. Além disso, partias de futebol, sem público, poderão se realizadas. A flexibilização polêmica acontece num momento em que a curva do coronavírus no Rio ainda não se estabilizou, nem começou a cair.

Pelo decreto, bares e restaurantes poderão operar com 50% de sua capacidade. Shoppings terão horário mais restrito para funcionar (12 horas às 20 horas) e poderão ter suas praças de alimentação abertas, mas também no limite de 50%. Atividades em parques e nas praias também foram liberadas. E até mesmo o acesso ao Cristo Redentor e ao Pão de Açúcar, duas das principais atrações turísticas do Rio, foi liberado pelo decreto.