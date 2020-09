Governo do RJ confirma volta às aulas em 5 de outubro

O governo do Rio de Janeiro confirmou, na noite de terça-feira, 1, que a volta às aulas na rede estadual será em 5 de outubro nos municípios que estejam com bandeira amarela apenas para estudantes que não têm acesso à internet. A novidade é que a secretaria de Educação vai manter as atividades virtuais para alunos que desejarem dar continuidade ao ano letivo de forma remota. Na rede privada, as aulas vão retornar já no próximo dia 14.

A retomada anunciada pelo governo deve ocorrer ainda em um contexto de judicialização, já que o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe) briga na Justiça para que os professores não sejam obrigados a retornar às salas de aula. Na segunda, 31, na audiência de conciliação entre a Secretaria Estadual de Educação (Seeduc) e o Sepe, ficou acordado que as partes têm até o dia 1º de outubro para chegar a um consenso sobre a retomada do ano letivo na rede estadual de ensino sem prejuízo do calendário escolar.

Plano remoto

Segundo a Seeduc, cada escola será responsável por organizar a melhor utilização de seus espaços, que vão funcionar três vezes por semana. A pasta se compromete a oferecer computadores, equipamentos multimídia e materiais didáticos digitais aos estudantes. O objetivo é garantir que os alunos possam usar a plataforma Google Classroom.