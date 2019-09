Governo é bem avaliado, mas estilo não agrada, mostra pesquisa

Equipe BR Político

O governo do presidente Jair Bolsonaro está gerando reações contraditórias por parte da população, incluindo seu eleitorado: enquanto a avaliação e as expectativas sobre a administração de Bolsonaro são, em geral, positivas, o estilo polêmico do presidente em si desagrada a maior parte dos brasileiros. É o que mostra um levantamento feito pelo Instituto FSB Pesquisa em parceria com a revista Veja, divulgado nesta sexta-feira, 23. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 16 e 18 de agosto, e revela que o governo do presidente é bem avaliado por 30% dos entrevistados, ante 26% que o avaliam como “péssimo”. Entretanto, quando questionados sobre a maneira de governar do presidente, 48% desaprovam o estilo Bolsonaro. Quase metade dos entrevistados (49%) acreditam que as falas polêmicas do presidente atrapalham muito seu governo.

O levantamento também indica que o presidente e sua administração não têm apoio popular para todas as suas pautas: propostas como a redução da maioridade penal e unificação de impostos sobre bens e serviços são apoiadas por 84% e 67% dos entrevistados, respectivamente. Mas 78% são contra a liberação do porte de armas, e 59% são contrários à privatização de estatais. CPMF também não agrada os brasileiros: a pesquisa mostra que 48% dos entrevistados é contra a criação de um imposto sobre as movimentações financeiras.

