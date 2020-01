Equipe BR Político

Após revisão, o Ministério da Economia aumentou a projeção para o crescimento do PIB em 2020 para 2,4%. A estimativa anterior era de 2,32%. A nova grade de parâmetros macroeconômicos foi divulgada nesta terça-feira, 14, e faz parte do Boletim Fiscal.

No último relatório Focus, os analistas de mercado consultados pelo Banco Central estimaram uma evolução de 2,30% para o PIB de 2020. Já a projeção oficial do BC para o PIB é de alta de 2,2% em 2020. Leia a íntegra do