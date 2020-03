Governo encaminha projetos de acordo para acalmar deputados

Equipe BR Político

Na tentativa de manter o controle sobre Orçamento e não comprar uma guerra aberta com a Câmara, o governo encaminhou há pouco dois projetos de lei. Eles são parte do acordo para a votação dos vetos, pivô da recente crise institucional entre os Poderes. Segundo o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), ao Brodcast Político, os PLs garantem que o Executivo “regule” o Orçamento impositivo, com critérios de liberação sendo definidos pelo governo. “O rito de prioridades não será definido pelo Congresso, mas pelo governo. Assim, as emendas de relator serão pagas após garantia de custeio da máquina”, disse.

Por enquanto, deputados estão cautelosos. O líder da maioria na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), disse ao Estadão que, no momento, qualquer avaliação agora seria “precipitada”. “Deve ter uma reunião. A partir daí, será definido qual é o procedimento junto com o presidente do Congresso”, completou.