Governo encerra janeiro ‘no azul’

Equipe BR Político

As contas públicas iniciaram o ano “no azul”. Em janeiro, o caixa do governo registrou superávit primário de R$ 44,124 bilhões, segundo anúncio feito na quinta-feira, 27, pelo Ministério da Economia. O resultado, que reúne as contas do Tesouro, Previdência Social e Banco Central, sucede o déficit de R$ 14,637 bilhões de dezembro. O presidente Jair Bolsonaro comemorou o resultado em publicação feita no Twitter na manhã de hoje. “Estamos fazendo o dever de casa e continuaremos!”, escreveu.

O resultado do primeiro mês do ano foi o melhor para o período já registrado pela Secretaria do Tesouro Nacional, na série histórica com início em 1997.O resultado primário é formado por receitas, menos despesas, sem considerar os gastos com juros. Neste ano, a meta para o resultado primário é de déficit de R$ 124,1 bilhões.

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, explicou que o resultado de janeiro foi “muito bom”, influenciado pela arrecadação recorde, mas ainda é cedo para dizer vai continuar assim nos outros meses do ano. “O resultado de janeiro foi muito bom, com movimento muito atípico da arrecadação. Mas não dá pra extrapolar para o resto do ano. Não dá pra saber se vai ser consistente ou não. Temos de esperar alguns meses para ver o que vai acontecer com a arrecadação, que teve um crescimento expressivo em janeiro”, disse ontem, durante coletiva de imprensa.