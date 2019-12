Governo entrega 458 ambulâncias

Marcelo de Moraes

O Ministério da Saúde entregou nesta quarta 458 ambulâncias em 329 municípios de 19 Estados brasileiros. O investimento é de R$ 79 milhões e garante a renovação de 100% da frota com mais de 5 anos de uso.

Politicamente, a medida foi comemorada até mesmo por Jair Bolsonaro, que a compartilhou nas suas redes sociais. Com as eleições municipais se aproximando, é natural que o governo bata seu bumbo político por conta da ação, já que demandas na área da Saúde seguem sendo prioritárias em todas as cidades.