Governo estima R$ 500 bi em investimentos com marco do saneamento

O governo está otimista com os benefícios que o marco legal do saneamento pode trazer. Nas palavras do ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, são esperados R$ 500 bilhões em investimento e a geração de mais de 1 milhão de empregos nos próximos cinco anos.

Hoje o Senado vai votar o novo marco do saneamento. Infelizmente, o acesso à água tratada e esgoto não é pra todos. Com o #MarcoLegaldoSaneamento o @govbr prevê universalizar os serviços com investimentos de até R$500 bilhões e geração de 1 milhão de empregos nos próximos 5 anos. — Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) June 24, 2020

A expectativa é que o Senado consiga aprovar ainda nesta quarta-feira, 24, a PEC sobre o tema. O relator Tasso Jereissati (PSDB-CE) tenta manter o texto aprovado pela Câmara para evitar que a proposta tenha de ser apreciada novamente pelos deputados federais.