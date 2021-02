Governo exonera diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da PF

Em portaria publicada nesta quinta-feira, 11, no Diário Oficial da União (DOU), o governo exonerou o delegado Igor Romário de Paula, que era diretor de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal (PF). A dispensa é assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto.

O delegado era um dos poucos nomes ligados ao ex-ministro da Justiça Sério Moro a permanecer no governo após a saída bélica do ex-juiz. No ano passado, ele sobreviveu às trocas feitas pelo então novo diretor-geral da PF, Rolando Alexandre de Souza, que mudou quase toda a cúpula da corporação.

A manutenção dele no cargo uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após as revelações de Moro sobre tentativa de “interferência política” do presidente Jair Bolsonaro na corporação.

Igor Romário estava no cargo desde janeiro de 2019. Antes, era delegado regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado na PF do Paraná. Ele fazia parte do grupo de trabalho da Operação Lava Jato no Estado.