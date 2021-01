Governo exonera diretor de Tecnologia da Informação e Inovação do INSS

O governo federal exonerou, nesta terça-feira, 5, Flávio Ferreira dos Santos do cargo de diretor de Tecnologia da Informação e Inovação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vinculado ao Ministério da Economia. A medida está presente em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje e foi assinada pela Casa Civil da Presidência.

O documento informa que a saída de Santos do cargo é datada de 22 de dezembro último e ocorreu a pedido. Santos estava na diretoria do órgão desde fevereiro de 2019. O nome do substituto dele na função ainda não foi publicado.