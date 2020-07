Governo exonera Mansueto do Tesouro Nacional e nomeia Bruno Funchal

A exoneração a pedido de Mansueto Almeida do cargo de secretário do Tesouro Nacional está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 15. Em junho, ele já havia comunicado que deixaria o posto, o qual ocupava desde 2018.

O nome do substituto de Mansueto também está publicado no DOU de hoje. É o economista Bruno Funchal, que já havia sido anunciado pelo Ministério da Economia. Desde o início do governo Bolsonaro, Funchal integra a equipe da Secretaria de Fazenda como diretor de Programa e foi um dos técnicos responsáveis para elaboração do projeto do Pacto Federativo, que tramita no Congresso Nacional.