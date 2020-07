Governo exonera responsável por monitoramento da Amazônia no Inpe

Na esteira da divulgação de alertas para taxas recorde de desmatamento na Amazônia, o governo exonerou, nesta segunda-feira, 13, a pesquisadora responsável pelo trabalho de monitoramento do devastação florestal no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), órgão que emite os alertas.

Na sexta-feira, 10, o Inpe atualizou em seu site os dados referentes ao desmatamento da Amazônia em junho, que apontaram que a região teve a maior devastação para o mês em cinco anos. O dado veio na mesma semana em que o governo tentava acalmar os ânimos de investidores que ameaçam retirar recursos se não não houver melhora na política ambiental.

A exoneração foi assinada pelo ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, pasta à qual é vinculada o Inpe, e publicada no Diário Oficial da União desta segunda. O motivo ainda não foi esclarecido pelo governo. A pesquisadora Lubia Vinhas era coordenadora-geral de Observação da Terra do Inpe, departamento responsável pelos sistemas Deter s Prodes, que acompanham o desmatamento da Amazônia. O movimento é parecido com o da exoneração do ex-diretor no Inpe Ricardo Galvão logo após a repercussão de dados preocupantes do desmatamento na Amazônia em agosto de 2019. Na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro chegou a contestar os dados do órgão e fez acusações contra Galvão pelos alertas de desmatamento do Inpe.