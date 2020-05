Governo exonera secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde

O governo exonerou nesta sexta-feira, 22, o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, Antonio Carlos Campos de Carvalho. A demissão foi “a pedido”, de acordo com o Diário Oficial da União de hoje. O decreto foi assinado pelo Ministro da Casa Civil, general Walter Souza Braga Netto.

A saída de Carvalho ocorre dois dias depois de o Ministério da Saúde alterar o protocolo sobre o uso da cloroquina no tratamento de pacientes com covid-19. O médico, que ficou no cargo por 18 dias desde sua nomeação, já havia afirmado que era contra o novo protocolo para uso da cloroquina e que pediria demissão por conta da mudança.