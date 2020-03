Governo fecha fronteira do Brasil com países vizinhos

Depois de pressões pela limitação de voos e trânsito, o governo determinou o fechamento das fronteiras do País com a Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru e Suriname. A medida, publicada nesta quinta-feira, 19, em edição extra do Diário Oficial da União, definiu que será editada portaria específica em relação às fronteiras terrestres com o Uruguai.

Assinada pelos ministros da Casa Civil, Braga Netto, da Justiça, Sérgio Moro e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a portaria restringe a entrada de cidadãos dos países mencionados no País e a entrada dos estrangeiros por rodovias ou meios terrestres por 15 dias. As restrições não se aplicam a brasileiros, imigrantes com prévia autorização de residência no Brasil, profissionais estrangeiros em missão a serviço de organismo internacional e funcionários estrangeiros acreditados junto ao governo brasileiro.

Segundo a portaria, as restrições foram determinadas por recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).