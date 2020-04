Governo firma termo para reembolso de eventos durante pandemia

Um acordo firmado por entidades do governo, associações de consumidores e de produtores de eventos definiu que pessoas que compraram ingressos para eventos que estavam agendados entre 11 de março e 30 de setembro terão direito à remarcação para outras datas ou reembolso do valor. As regras para a devolução ou remarcação foram registradas em um Termo de Ajustamento de CondutaVer arquivo

Além da secretaria, a elaboração do termo foi negociada com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), a Associação Brasileira de Produtores de Eventos (Abrape) e a Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor (MPCON), como interveniente.

Em caso de pedido de reembolso, segundo o documento, a restituição deve ocorrer em até seis meses e com desconto de até 20% sobre o valor pago pelo ingresso. De acordo com o termo, é uma forma de compensar as despesas preliminares do produtor, “irrecuperáveis quando da remarcação do evento”. Além disso, taxas de conveniência também não serão reembolsadas. O crédito poderá ser usado em evento futuro da mesma produtora. O reagendamento deve ser feito em seis meses para eventos que ocorram em até 12 meses a partir da “data final da pandemia no Brasil”.