Governo formaliza indicação de ministro Jorge Oliveira ao TCU

O Diário Oficial da União desta quinta-feira, 8, traz a formalização da indicação do atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, para exercer o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Na mensagem, o presidente Jair Bolsonaro confirmou o que já havia adiantado ontem pelo Twitter e encaminhou a indicação Senado Federal.

“Considerando a necessidade de prévia organização para o funcionamento das deliberações dessa Casa, em virtude do estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia do coronavírus, submeto à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 52, inciso III, alínea “b”, combinado com o art. 73, § 2º, inciso I, da Constituição, o nome do Senhor Jorge Antonio de Oliveira Francisco, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, em vaga decorrente da aposentadoria do Ministro José Múcio Monteiro Filho, a partir de 31 de dezembro de 2020″, diz a mensagem do presidente.

Oliveira está sendo indicado para a vaga no TCU decorrente da aposentadoria do ministro José Múcio Monteiro Filho, a partir de 31 de dezembro de 2020.