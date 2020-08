Governo inclui parques nacionais no PPI

Em decreto publicado nesta segunda-feira, 10, no Diário Oficial da União, o governo federal confirma a privatização do Parque Nacional de Brasília e do Parque Nacional de São Joaquim, localizado em Santa Catarina.

As duas áreas foram incluídas no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI). E agora passam a integrar a lista de privatizações previstas pelo governo.

O decreto é assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e aponta que as unidades os parques foram incluídos na relação para fins de concessão da prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, à conservação, à proteção e à gestão das unidades.