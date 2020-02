Governo já pensa em rever posição sobre acordo de vetos

Gustavo Zucchi

O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, indicou ao grupo conhecido como “Muda Senado” que pode rever sua posição e trabalhar nas próximas semanas pela manutenção dos vetos ao Orçamento. A mudança viria pela crescente possibilidade de uma falta de acordo entre Câmara, Senado e governo.

Nesta terça-feira, 18, uma reunião dos líderes do Senado que trataria do tema foi cancelada. A justificativa foi de que o governo não enviou ainda o projeto de lei sobre o tema, que faria parte do acordo. Senadores do “Muda Senado” ouvidos pelo BRP dizem que até a próxima sessão do Congresso o governo pode rever sua posição novamente, mas que hoje avalia que não haverá consenso e que a manutenção dos vetos seria vantajosa, mesmo criando mais tensão com a Câmara dos Deputados.