Governo já tem proposta para mudança no ICMS

Equipe BR Político

Nesta quinta-feira, 6, o presidente Jair Bolsonaro dobrou a aposta em relação ao ICMS que incide no valor dos combustíveis. Em conversa com jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada, ele afirmou que já enviou ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, um projeto para mudar as regras do imposto estadual. Segundo o presidente, os governadores devem dificultar a tramitação da proposta.

“Eu falei para ele (Bento) que sabemos que vai ter uma pressão enorme dos governadores e que os parlamentares os ouvem. Se o projeto vai para frente ou não, eu faço o que posso. Não posso viver só de vitórias e achar que o que estou fazendo está certo. Vai ter pressão lá no Parlamento. E o Parlamento existe para dizer sim ou não”, disse Bolsonaro.

O presidente voltou a defender a alteração da cobrança do ICMS que incide sobre a gasolina e o diesel. Ele citou que hoje houve nova redução do preço do combustível na refinaria, mas que não acredita que terá impacto para os consumidores na bomba.

“Gasolina baixou na refinaria hoje e quanto acham que vai baixar na bomba? Zero. Estou fazendo papel de trouxa aqui”, reclamou. “Não pode diminuir mais (o preço na refinaria), porque não chega para o consumidor. E se não chega estamos dando varada na água”, disse.