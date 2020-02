Governo libera R$ 11,287 mi para combate ao coronavírus

Equipe BR Político

O governo federal liberou via MP um crédito extraordinário no valor de R$ 11,287 milhões para o Ministério da Defesa aplicar nas ações de “enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus“.

A medida está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 10. O crédito extraordinário serve para abrir caminho para cobrir despesas imprevistas, como a Operação Regresso, responsável pela repatriação de 34 brasileiros que viviam em Wuhan, na China. Esse tipo de crédito fica fora da limitação do teto de gastos.