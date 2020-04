Apesar do presidente Jair Bolsonaro defender o fim das medidas de isolamento, os Ministérios da Justiça, da Saúde e da Infraestrutura prorrogaram uma das determinações para combater a expansão do coronavírus. Em portaria publicada nesta segunda-feira, 20, no Diário Oficial da União, os ministros Sérgio Moro,Tarcísio Gomes de Freitas e Nelson Teich determinam que a fronteira com o Uruguai deve permanecer fechada por mais 30 dias. O ministro Braga Netto, da Casa Civil, também assim a determinação.