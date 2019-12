Governo mantém relatórios de redes sociais do Planalto sob sigilo

Equipe BR Político

A Secretaria Especial de Comunicação Social da Secretaria de Governo negou um pedido feito pelo Estadão, via LAI, que solicitava ao governo federal todos os relatórios de monitoramento das redes sociais do Planalto produzidos entre 1º de janeiro e 23 de novembro de 2019. Para justificar o sigilo, o governo utilizou a Lei de Direitos Autorais: o argumento é o de que os relatórios estariam sob sigilo por serem propriedade intelectual da agência de publicidade contratada para o serviço. Especialistas ouvidos pelo Estadão afirmam que a medida não tem respaldo jurídico e viola as de transparência previstas na LAI.