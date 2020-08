Governo nomeia Caio Paes de Andrade para Secretaria de Desburocratização

O governo federal confirmou Caio Mário Paes de Andrade para o cargo de secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. A nomeação está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 21.

Andrade vai substituir Paulo Uebel, que anunciou que deixaria o cargo no último dia 11, junto com o ex-secretário de Desestatização e Privatização, Salim Mattar.

Caio Andrade era diretor-presidente do Serpro, empresa pública de tecnologia de informação. De acordo com o Ministério da Economia, o novo secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital é “empreendedor em tecnologia de informação, mercado imobiliário e agronegócio”, com pós-graduação em administração e gestão em Harvard e mestrado na universidade de Duke.