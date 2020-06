Governo nomeia indicado do Centrão para o FNDE

O governo nomeou o chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira (Progressistas-PI), Marcelo Lopes da Ponte, para a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que tem um orçamento de quase R$ 30 bilhões neste ano. A indicação está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 1.

Ponte vai substituir Karine Silva dos Santos. A entrega do fundo a um nome indicado pelo Centrão faz parte da estratégia do presidente Jair Bolsonaro para ganhar apoio no Congresso. O objetivo do governo é ter uma base consolidada para aprovar projetos e, principalmente, barrar um eventual processo de impeachment de Bolsonaro.

No mês passado, o governo já havia nomeado na Diretoria de Ações Educacionais do fundo um indicado do PL, sigla do ex-deputado Valdemar da Costa Neto, condenado no mensalão. Garigham Amarante Pinto, assessor do partido na Câmara, assumiu o cargo no dia 18 de maio.