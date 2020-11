Governo nomeia nova diretora de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas

O Diário Oficial da União desta quarta-feira, 11, traz a nomeação de Maria da Penha Barbosa da Cruz para o cargo de diretora do Departamento de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas do Ministério da Economia. Ela assume o posto no lugar de Jane Carla Lopes Mendonça, exonerada formalmente ontem.

A publicação traz ainda a nomeação de Vinicius Campos Silva como secretário executivo do Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação (MEC). Ele será o substituto de Paulo Roberto Costa e Silva, exonerado pelo MEC nesta semana.