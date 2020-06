O governo nomeou nesta quinta-feira, 25, Gustavo José de Guimarães e Souza para o cargo de secretário adjunto da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia. Com a nomeação, Gustavo Souza passa a ser o número dois do secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues. A indicação está no Diário Oficial da União de hoje.

Ele assume o lugar de Jeferson Luis Bittencourt, que deixou o cargo em maio e cuja exoneração foi publicada no último dia 15.