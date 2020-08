O governo nomeou nesta quinta-feira, 20, Bruno Graça Melo Côrtes para exercer o cargo de Secretário Nacional do Audiovisual da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. A indicação aparece no Diário Oficial da União de hoje e é assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto.

A secretaria estava sem titular há quase 50 dias, quando o secretário especial de Cultura, Mário Frias, demitiu Heber Moura Trigueiro, que fora nomeado em abril por Regina Duarte.