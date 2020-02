Governo nomeia novo secretário do Esporte

Equipe BR Político

O Diário Oficial da União desta sexta-feira, 28, traz a nomeação de Marcelo Reis Magalhães para o cargo de secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania. O DOU traz também a exoneração de Décio dos Santos Brasil que estava à frente da secretaria.

Marcelo Magalhães tinha sido nomeado pelo governo, em 3 de fevereiro, para exercer o cargo de diretor do Escritório de Governança do Legado Olímpico. A entidade, ligada ao ministério da Cidadania, tem como função cuidar da gestão das estruturas esportivas que ficaram como legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. Com a designação para o cargo de secretário, ele fica exonerado da função anterior, informou o Broadcast Político.