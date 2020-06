Governo nomeia substituto de Wizard em secretaria da Saúde

O Diário Oficial da União desta quinta-feira, 18, traz a nomeação do médico Hélio Angotti Neto para o cargo de secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde. Neto já fazia parte da pasta. Ele era adjunto da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde e diretor do Departamento de Gestão da Educação na Saúde da mesma secretaria.

No início do mês, o empresário Carlos Wizard foi anunciado para ocupar o posto, mas desistiu de aceitar o convite para comandar a área. O recuo se deu logo depois da repercussão negativa de declarações que havia dado sobre planos do governo de recontar o número de mortes no País decorrentes da covid-19 porque haveria irregularidades nas informações.