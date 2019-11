Governo planeja mais armas e ‘desmame’ do Bolsa Família

Equipe BR Político

O governo deve trazer novidades em duas áreas nos próximos dias. Se de um lado, Jair Bolsonaro quer diminuir o número de beneficiários do Bolsa Família, por outro quer aumentar quem tem a possibilidade de andar armado. Segundo a Coluna do Estadão desta segunda-feira, 25, o Planalto deve enviar em breve ao Congresso novas regras para o porte de armas. O pedido aos técnicos é ir “até o limite” no número de categorias do serviço público que podem ser atingidas pelo PL.

Já no Bolsa Família, Bolsonaro irá propor um “desmame”, segundo o Painel da Folha. A ideia é não retirar imediatamente o benefício de quem conseguir um emprego e sim impor descontos progressivos no valor recebido.