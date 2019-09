Governo planeja projetos para ter ‘Esplanada Sustentável’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro disse, na manhã desta quinta-feira, 5, que o governo prepara projetos para reduzir gastos com energia elétrica no setor público. De acordo com ele, a revisão de contratos e geração de energia solar diminuirão os custos com energia em até 90%. “A ideia é mudar o consumo com instalação de micro usinas fotovoltaicas nos prédios anexos da Esplanada dos Ministérios“, disse Bolsonaro.

Estamos fazendo a parte que cumpre ao Poder Executivo Federal no enxugamento da máquina pública. Redução de 29 para 22 Ministérios, extinção de 21 mil cargos e comissões e muito mais que pode ser visto em https://t.co/yvI9KznFUU — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 5, 2019

O presidente também afirmou que as medidas fazem parte da iniciativa “Esplanada Sustentável“, que tem como objetivo promover a adoção de modelos de gestão voltadas para uso racional de recursos naturais e à sustentabilidade ambiental e socioeconômica.

No entanto, enquanto tais medidas não são colocadas em prática, grandes filas estão se formando nas catracas dos prédios do Ministério da Economia. Isso porque, desde a semana passada, com a justificativa de diminuir custo, a pasta limitou o expediente ao horário das 8h às 18h.

Com isso, as catracas não funcionam antes do horário estipulado. Além disso, às 18h a luz é apagada e a internet sai do ar. Com essas medidas, o ministério pretende economizar R$ 366 milhões neste ano e ter argumentos para defender que tal modelo também deve ser aplicado em outros prédios públicos, de acordo com a Folha.