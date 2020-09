Governo prepara ‘Dia D’ contra pandemia com distribuição de cloroquina

O governo federal irá subir a aposta na hidroxicloroquina como panaceia para a pandemia de coronavírus. Como apurou o Estadão, o Ministério da Saúde está articulando um “Dia D” no combate à doença, que incluirá a distribuição de um “kit” com o medicamento e outras drogas. Todas, cuja eficácia contra a covid-19 já foi posta abaixo por mais de uma dezena de estudos. O “ataque” do governo contra a pandemia contará ainda com um pronunciamento em rede nacional de Jair Bolsonaro e comentários na “live” que o presidente faz em suas redes sociais. A ideia é orientar a população a procurar “tratamento precoce” em caso de sintomas.

O agora efetivo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, citou a iniciativa em reunião com gestores de Estados e municípios dizendo que a população está sendo “iludida”. Apesar da maciça campanha de Bolsonaro pregando pela utilização de cloroquina, o governo ainda tem um estoque de 2 milhões de comprimidos doados pelos EUA.