Governo prevê PIB crescendo 3,2% em 2021

O governo prevê um crescimento e tanto para o Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano. Mesmo com os efeitos da pandemia dando cara de que irão se alastrar para 2021, a equipe econômica projetou um crescimento de 3,2% do PIB no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) enviada ao Congresso nesta segunda-feira, 31.

Já o rombo nas contas públicas irá, de acordo com o governo, até 2023. Somados, os déficits serão de R$ 572,9 bilhões, sendo R$ 233,6 bilhões no ano que vem. O Ministério da Economia disse que os cálculos foram feitos dentro de “premissas conservadoras de déficits persistentes, porém cadentes, devido ao teto de gastos”