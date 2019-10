Governo privatiza R$ 96 bi, mas maior parte vai para estatais

Equipe BR Político

Segundo o Ministério da Economia, o governo federal arrecadou R$ 96,2 bilhões nas privatizações feitas em 2019. O número significa que o Planalto bateu a meta estipulada para o ano, que era de R$ 82 bilhões. De acordo com o Globo, porém, a maior parte do valor vendido em ativos não entrou para os cofres do governo federal: como as operações foram conduzidas por Petrobrás, Eletrobrás, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES, os recursos foram, em sua maioria, para essas empresas. Apenas R$ 6 bilhões dos R$ 96,2 bi entraram para o Tesouro Nacional.

Mesmo tendo batido a meta, o secretário de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Mattar, afirmou que o ritmo está abaixo do esperado. “Está, sim, mais lento que eu esperava. O Estado brasileiro é tão gigante que nada é fácil de fazer”. O governo ainda tem participação em 637 empresas, e tenta vender 17. Caixa, Banco do Brasil e Petrobrás, porém, não devem entrar no pacote das vendas.