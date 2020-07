Governo proíbe queimadas em florestas por 120 dias

O Diário Oficial da União desta quinta-feira, 16, traz a confirmação do anúncio feito ontem pelo vice-presidente Hamilton Mourão de suspensão das queimadas florestais. A medida é uma resposta à pressão de empresas e investidores internacionais por providências para frear o avanço do desmatamento.

Em decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, o governo suspende, por 120 dias, a permissão de uso do fogo em práticas agropastoris e florestais na Amazônia Legal e no Pantanal. Em junho, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), número de queimadas na Amazônia foi o maior observado para o mês desde 2007.

A medida também esclarece que queimas controladas que não sejam localizadas na Amazônia Legal e no Pantanal seguem autorizadas “quando imprescindíveis à realização de práticas agrícolas, desde que autorizadas previamente pelo órgão ambiental estadual”.